Я нашел ошибку
Главные новости:
В Октябрьске около девяти часов пожарные тушат сухие ветки и траву
В Октябрьске около девяти часов пожарные тушат сухие ветки и траву
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
ДТП в Красноярском районе: к сожалению, есть погибший
ДТП в Красноярском районе: к сожалению, есть погибший
Осинькин о матче со «Спартаком»: «Может, и перезаряженными были»
Осинькин о матче со «Спартаком»: «Может, и перезаряженными были»
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях
Кабмин поддержал проект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке
Кабмин поддержал проект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке
Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени
Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени
В Самаре во время пожара в квартире пострадал пожилой мужчина
В Самаре во время пожара в квартире пострадал пожилой мужчина
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные

В Магнитогорском цирке акробатка погибла, упав с аттракциона

19 мая 2025 10:01
128
В Магнитогорском цирке акробатка погибла, упав с аттракциона

В Магнитогорском цирке 22-летняя акробатка Виктория Баландина погибла на манеже, упав с аттракциона "Колесо смерти". Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла 17 мая, предварительно, во время репетиции. Подробности смерти девушки не раскрываются.

Сообщается, что Виктория не являлась сотрудницей цирка.

Как отмечается в Telegram-канале "Цирковые", в Магнитогорском государственном цирке находилась часть программы цирка — шапито "Виват" перед отправкой на гастроли в Сухум. Реквизит был установлен на манеже, чтобы сделать фотографии для прохождения таможенных процедур на границе Россия-Абхазия.

Следствие установит законность привлечения Виктории к репетиционному процессу и фотофиксации реквизита.

Виктория Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки "FOX", пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
19 мая 2025  11:59
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
83
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
494
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
464
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
826
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
643
Весь список