В Магнитогорском цирке акробатка погибла, упав с аттракциона

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В Магнитогорском цирке 22-летняя акробатка Виктория Баландина погибла на манеже, упав с аттракциона "Колесо смерти". Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла 17 мая, предварительно, во время репетиции. Подробности смерти девушки не раскрываются.

Сообщается, что Виктория не являлась сотрудницей цирка.

Как отмечается в Telegram-канале "Цирковые", в Магнитогорском государственном цирке находилась часть программы цирка — шапито "Виват" перед отправкой на гастроли в Сухум. Реквизит был установлен на манеже, чтобы сделать фотографии для прохождения таможенных процедур на границе Россия-Абхазия.

Следствие установит законность привлечения Виктории к репетиционному процессу и фотофиксации реквизита.

Виктория Баландина была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки "FOX", пишет Смотрим.