В Курской области при ракетном ударе разрушен краеведческий музей

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В результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил РБК и.о. министра культуры области Роберт Григорьян.

«Есть информация о том, что мы потеряли Глушковский музей. В здание попала ракета и случился пожар. Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Но я уверен, что как только позволит ситуация, мы сразу же приступим к ремонту здания и воссозданию экспозиции», — сказал Григорьян.

Музей фактически уничтожен, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев (Глушковский музей является одним из филиалов областного музея). «Остов здания стоит, то есть стены стоят, но внутри ничего нет. Кроме того, внутри был пожар. Мы до последнего надеялись, что хотя бы внутри все останется. Но, к сожалению, можно сказать, что музей мы потеряли», — резюмировал он.

Разрушенный музей попал на видео, которое опубликовал депутат Курской областной думы Алексей Золотарев. На кадрах видно, что от него остались только стены.

Глушковский краеведческий музей располагался в здании, построенном в неоготическом стиле. Оно является объектом культурного наследия «Здание больницы Терещенко, кон. XIX в.» Здание принадлежало представителям династии промышленников Семену Терещенко и его младшему сыну Николаю. В 1893 году Николай унаследовал Глушковскую суконную фабрику и при ней построил лечебницу на 25 коек. В советское время здесь располагался краеведческий музей и детская школа искусств. В фондах Глушковского музея насчитывалось около 5 тыс. предметов.

«Разрушение культурного наследия — настоящее преступление, направленное против истории, ценностей и культуры нашей страны. Всю необходимую информацию Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области передаст в Следственное управление следственного комитета России по Курской области», — заявили в Министерстве по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.