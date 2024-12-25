В Кремле разлив мазута на побережье Краснодарского края назвали большой катастрофой

192

«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако введение режима федерального ЧС пока не планируется, отметил пресс-секретарь президента России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки. Решение было принято после обращений граждан, где они сообщали, что из-за отсутствия специальной техники собранный волонтерами мазут вновь попадает в море, пишет Газета.