В Госдуме заявили о недопустимости запрета на ипотеку не по месту регистрации

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Запрещать оформление семейной ипотеки в регионе, где человек прописан, недопустимо. Об этом 13 июля сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства. <…> Для того, чтобы семьи не уезжали из родных мест, нужно не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, и возможности работать и зарабатывать», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что семейная ипотека при нынешних условиях — единственный шанс приобрести россиянам жилье, в том числе для семей, которые переезжают в крупные города «не от хорошей жизни». По мнению депутата, лишать россиян таких возможностей нельзя.

Кроме того, он подчеркнул, что главная цель семейной программы заключается в получении доступного жилья для всех семей с детьми независимо от прописки.

Ранее, 9 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство России рассматривает возможность модернизации семейной ипотеки. Она подчеркнула, что существующая площадь приобретаемого в ипотеку или на материнский капитал жилья «не дает возможности семье задуматься о последующих детях», пишут "Известия".