В Госдуме разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет (сейчас ее выплачивают с 80 лет). Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет - на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200%, достигшим возраста 90 лет - на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан, проблему озвучил пенсионер из Луганска, "много лет отработавший на опасном производстве". С 1 января 2025 году размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля, рассказал депутат. Однако, по его мнению, установленный в настоящее время возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также сам размер надбавки "не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право". "В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет - лишь 16% мужчин и около 34% женщин", - утверждает Нилов.