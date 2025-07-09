Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пятеро граждан незаконно легализовали мигрантов
В Самарской области пятеро граждан незаконно легализовали мигрантов
32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров
32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров
В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность
В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
В СамГМУ стобалльникам выплатят по 50 тыс. рублей за предмет
В СамГМУ стобалльникам выплатят по 50 тыс. рублей за предмет
В Госдуме разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет
В Госдуме разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет
Спортсмены Самарской области стали победителями соревнований по пляжному теннису
Спортсмены Самарской области стали победителями соревнований по пляжному теннису
В Сызрани реализуется спортивный проект для молодежи с ОВЗ
В Сызрани реализуется спортивный проект для молодежи с ОВЗ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуме разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

9 июля 2025 09:10
53
В Госдуме разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

 Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет (сейчас ее выплачивают с 80 лет). Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет - на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200%, достигшим возраста 90 лет - на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан, проблему озвучил пенсионер из Луганска, "много лет отработавший на опасном производстве". С 1 января 2025 году размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля, рассказал депутат. Однако, по его мнению, установленный в настоящее время возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также сам размер надбавки "не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право". "В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет - лишь 16% мужчин и около 34% женщин", - утверждает Нилов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
382
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
296
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
384
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2025  09:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
297
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
1471
Весь список