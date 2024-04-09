В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете продажи вейпов на территории России. Соответствующий законопроект разработан и находится в распоряжении ТАСС.

«Запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — говорится в тексте законопроекта. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), который является одним из авторов инициативы рассказал, что сейчас ведется сбор подписей под законопроектом, а также проводятся консультации по документу.

Нилов уточнил, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы обращают внимание на рост числа подростков, использующих вейпы — по их данным, к 2023 году их количество увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом.