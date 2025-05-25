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В Госдуме призвали сделать противозачаточные таблетки рецептурными

25 мая 2025 13:39
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В Госдуме призвали сделать противозачаточные таблетки рецептурными

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предлагает ужесточить правила отпуска противозачаточных таблеток, сделав их рецептурными. Об этом она заявила в разговоре с «Абзацем».

Депутат напомнила, что прием противозачаточных препаратов – это гормональная терапия, и данные лекарственные средства могут оказывать серьезное влияние на весь организм. По словам Соломатиной, в некоторых случаях противозачаточные таблетки приводят к дисфункции внутренних половых органов, а также гормональному сбою.

"Это здоровье любой будущей мамы, поэтому [применять данные таблетки необходимо] только по назначению врача, покупать только по рецептам и с особой осторожностью", – считает она.

По мнению парламентария, более строгое регулирование продажи препаратов поможет сохранить репродуктивное здоровье женщин, а также снизить риск инсультов и инфарктов, пишет Смотрим. 

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