В Госдуме предложили ввести прогрессивную надбавку за тушение пожаров

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Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") предложила изменить систему надбавок для пожарных, введя прогрессивную шкалу в зависимости от сложности и продолжительности работы.

Соответствующее обращение она направила главе МЧС Александру Куренкову, передает РИА Новости.

Сейчас надбавка за тушение пожаров начисляется без учета их категории сложности. Лантратова предлагает установить двухступенчатую систему:

2% от оклада за каждый день работы на пожарах 1-3 категорий

4% от оклада — за пожары 4 категории и выше

Кроме того, депутат предлагает отменить лимит надбавки в 20% от оклада, так как он не учитывает реальные риски и нагрузку пожарных. По ее мнению, нынешняя система несправедлива, поскольку вознаграждение за тушение сложных и простых пожаров одинаково, хотя риски и усилия отличаются.