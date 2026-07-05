В Госдуме предложили ввести пенсионную потребительскую корзину

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины и индексировать пенсии ежеквартально.

В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".

"Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий", - сказал Миронов РИА Новости.

Он также считает необходимым проводить индексацию пенсий не раз в год, а ежеквартально.