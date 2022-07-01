В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, согласно законодательству, граждане обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

В их числе, как он уточнил, и граждане пенсионного возраста, которые зачастую совершают данное действие в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги.

Для пенсионеров данный размер пошлины является существенным, особенно на фоне других трат, связанных с оформлением наследства, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в тексте обращения.