В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка

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В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме", — сказал он.

Кроме обязательного тестирования на знание русского языка и запрета на зачисление при его провале, документ предлагает при поступлении в школы детей мигрантов проводить проверку законности их пребывания в России, пишет РИА Новости.

Спикер добавил, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос.

Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября.

Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В постановлении Госдума направит правительству предложения по вопросам трудовой миграции и семьям мигрантов, приезжающих с ними. Депутаты предложат разработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.