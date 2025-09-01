Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
В европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные

В европейской части России прогнозируется теплый сентябрь

1 сентября 2025 10:32
85
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь

Среднемесячная температура в сентябре в европейской части России будет выше нормы, а на всей остальной территории страны — около нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Теплый сентябрь ожидается на территории, фактически, до Урала», — отметил метеоролог.

По его словам, столбики термометров будут показывать температуру выше нормы в пяти федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на севере Сибири — в Туруханском районе и на полуострове Таймыр в Красноярском крае.

Специалист рассказал, что практически во всех регионах Центрального федерального округа прогнозируется дефицит дождей. Исключение составляют только Костромская и Ярославская области.

Дефицит осадков ожидается и в западных регионах Приволжского федерального округа — в Ульяновской и Саратовской областях. То же касается северных регионов Уральского федерального округа, ряда территорий Дальнего Востока и Сибири, Ненецкого автономного округа, севера европейской части России. Мало дождей будет и в Курганской, Архангельской и Оренбургской областях.

Противоположная ситуация будет наблюдаться на Сахалине и юго-западе Сибири. Избыток осадков прогнозируется на востоке и юге Хабаровского края в районе Тихоокеанского побережья.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
13
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
26
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
119
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
123
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
556
Весь список