В европейской части России ожидается мощное потепление

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Осень дразнит жителей Урала и Русской равнины. Всю минувшую неделю эти регионы засыпало снегом. Казалось, зима своего уже не отдаст, но на этой – они снова оттают.

В Европейской части страны берет начало мощное потепление. Это, конечно, фантастические новости с учетом того, что творилось в регионе всю минувшую неделю, особенно в выходные – заметало и север, и центральные области, Поволжье и Черноземье. В Санкт-Петербурге даже начали заливать катки.

География метелей постоянно расширялась. И к субботе-воскресенью пурга добралась до Урала. На улицах Екатеринбурга произошли десятки аварий. Еще хуже дорожная обстановка наблюдалась в Челябинской области. Главная трасса региона – М-5 – встала в многокилометровых пробках.

Фуры, многие из которых еще ехали на летней резине, оказались полностью не готовы к резкой перемене погоды и "внезапной" метели. О вторжении зимы, конечно, местных жителей заблаговременно предупредили. Ведь оно стало следствием легко прогнозируемых событий в атмосфере – погоду на Русской равнине и Урале все еще определяет атлантический погодный конвейер, пишет Смотрим.

Один за другим с запада в нашу страну пробиваются океанические вихри. Сейчас к нам движется еще один, он вытеснил к Уральскому хребту своего предшественника, засыпавшего Русскую равнину снегом на минувшей неделе. Однако в отличие от прошлого циклона новый несет в себе крайне контрастные воздушные массы. Это не только арктический холод, но и аномальное тепло.

В Москве сегодня утром ожидаются замерзающие осадки. Они могут сохраняться до полудня. Но, к счастью, наледь быстро растает, ведь в течение дня показания термометров станут расти с огромной скоростью, вплоть до +5…+6 градусов к вечеру.

Именно резкое потепление станет основным следствием нового атлантического вторжения на Русской равнине. На пик этот процесс выйдет в среду. Относительно холодная погода сохранится только в северных и северо-западных районах. В центр вернется ранняя осень или поздняя весна. Будет выше +10 градусов, а на юге +18…+23.

Конечно, на рубеже октября и ноября такая температура не может сохраняться долго. Со второй половины недели в европейской России начнет превалировать уже не теплый, а холодный фронт циклона, поэтому температура станет возвращаться в норму. Аномальное тепло по тому же атлантическому конвейеру уйдет на Урал.

В Челябинске сегодня и завтра морозно: -1…-2 градусов, продолжит идти снег. В среду начнут ощущаться первые признаки потепления. А в четверг-пятницу показания термометров устремятся вверх, до +5…+8 градусов. Все, что выпало с конца минувшей недели, быстро растает.

Москва уже до завтра полностью освободится от сугробов. Во вторник в столице будет +8 градусов, а в среду столбики термометров покажут +14 градусов. К этому моменту осадки полностью перейдут в дожди. Следующий снегопад в мегаполисе может состояться только в пятницу.