В Думу внесен проект обращения к кабмину по вопросу обращения с животными

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Госдума РФ отмечает неисполнение правительством поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Об этом говорится в обращении нижней палаты парламента к председателю правительства Михаилу Мишустину.

В документе отмечается, что Госдума просит правительство предоставить свою позицию по данному вопросу, а также предложения по решению проблем, связанных с бездомными животными.

"Государственная дума отмечает неисполнение правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", – говорится в документе, размещенном на сайте думской электронной базы.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что обращение планируют рассмотреть на пленарном заседании 18 марта, пишет Смотрим.