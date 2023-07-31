В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода

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В Дагестане из грузовика, перевозившего скот, выпрыгнул козел и зацепился рогами за проходящий у дороги электрический провод. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Лучшие туры по Дагестану» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что грузовик с прицепом, оборудованным для перевозки скота, остановился на дороге в горной местности. За машиной дорогу пересекает линия электропередачи, на проводе которой находится козел. Животное выпрыгнуло из кузова грузовика и, зацепившись рогами за провод, стало раскачиваться на нем, пишет Газета.

Повисшего козла в итоге удалось спасти, уточняет Telegram-канал Mash.