В банках сняли ограничения на выдачу семейной ипотеки

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Власти России сняли лимиты на выдачу семейной ипотеки в банках. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU.

«Раньше были определенные лимиты по ипотеке [для банков] и когда они заканчивались, то банки ждали, когда им новый дадут. Лимиты уже сняты. Даны поручения Минфину и банкам. Сейчас по мере выборки, по заявкам, столько им надо, столько и дают денег. Мы этот вопрос решили. Но сейчас возник другой — по дополнительному ограничению кредитования. Вот над этим мы работаем с банками. Как снять вот эти ограничения? Как выстроить эту работу? Мне еще нужно два-три дня, чтобы доработать этот вопрос», — сказал Марат Хуснуллин.