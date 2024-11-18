Украденный московскими школьницами кот Лучик обрел новых хозяев

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Кот Лучик, которого две школьницы украли из зоомагазина в Москве, обрел новую семью. Об этом сообщили волонтеры, занимавшиеся поиском животного.

"Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сообщества "Гражданская Благотворительная Рука. Зоозащита".

Уточняется, что новые хозяева Лучика – проверенные люди. Они брали кота из приюта 5 лет назад, однако он был в возрасте, тяжело болел и ушел из жизни. Волонтеры отметили, что Лучик будет единственным котом в семье, поэтому "вся любовь и забота достанутся малышу". Кота по кличке Лучик похитили из зоомагазина на улице Фестивальная в Москве две школьницы 10 и 12 лет. Правоохранительные органы нашли девочек в Алуште, куда они сбежали из дома. Кота они потеряли еще в столице. 16 ноября Лучик нашелся на одной из парковок Москвы, пишет Смотрим.