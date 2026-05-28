Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Ученые из Австрии и Швейцарии пришли к выводу, что вращение Земли замедляется самыми быстрыми темпами за последние миллионы лет. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили окаменевшие оболочки древних морских микроорганизмов, живших на дне океана. Анализ их химического состава позволил восстановить изменения уровня моря в прошлом и рассчитать скорость вращения планеты.

По данным ученых, за последние 3,6 млн лет Земля никогда не замедляла вращение так быстро, как сейчас. Специалисты связывают это с глобальным изменением климата и таянием полярных ледников.

Авторы исследования объясняют, что талая вода перераспределяется из районов полюсов ближе к экватору, из-за чего меняется распределение массы планеты. Это влияет на скорость вращения Земли и приводит к ее постепенному замедлению, пишут Вести.