Туроператоры рассказали о коллапсе в аэропортах из-за блокировки сим-карт россиянам

«Телефон твой превратится в кирпич» - из страшилки времен старта западных санкций это стало реальностью, причем не с легкой руки производителей импортных смартфонов, а своих же чиновников. «Охлаждение» сим-карт на сутки по возвращении из-за границы, введенное ради защиты от дронов, на практике обернулось тем, что пассажиры вынуждены сами охлаждаться, выбегая из аэропортов на холод в попытках поймать хоть какую-то связь, пишет МК.

В аэропортах туроператоры фиксируют не просто группы – толпы людей, которые в недоумении стоят посреди зала прилёта и пытаются понять, как действовать в свалившейся им на головы доцифровой реальности.

Режим «охлаждения» сим-карт создал эффект снега на голову из-за своей внезапности, считает глава одной из крупных российских туристических компаний Юрий Наумов. Что это такое – оказаться с «кирпичом» в руке стоимостью более 50 тысяч рублей (средняя стоимость далеко не флагманского смартфона), он прочувствовал на себе:

- Что-то удобное принимается очень долго, а то, что не очень удобно, принимается быстро и не всегда продумано. Здесь важно, как операторы себя ведут. У одного сразу пришла смс, подтвердилась связь и устройство было подключено. У другого это заняло практически сутки, не получалось, хотя сайт оператора внесен в список тех сайтов, к которым можно подключаться без Интернета. Тем не менее, не получалось это сделать, - рассказал Наумов о своем свежем опыте возвращения из зарубежной поездки.

Другие пассажиры, оказавшиеся в схожей ситуации, находились в состоянии растерянности, говорит эксперт.

- Практически для каждого человека поездка за границу – это стресс. Если человек возвращается и оказывается в непривычной атмосфере – он привык нажать кнопку, чтобы сразу связаться с друзьями или родственниками и сказать, что прилетел и тут же заказать такси, - то я видел достаточно много людей, которые чувствовали себя неуверенно. Особенно если это люди с детьми. Погода уже не теплая, люди выходили на улицу, - вай-фая нет, связи нет. Огромное столпотворение людей, в основном семейных, с детьми. Так что нужно думать, что с этим делать, - рассказал Наумов.