Стоимость опреснительной станции в Крыму составит около трех миллиардов рублей

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Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам поездки в Крым министра экономического развития России Максима Решетникова.

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", — сказал Аксенов.

Он добавил, что технические параметры установки и производителя не называли из-за санкционного режима.

Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. По словам главы республики, первые установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года, сообщает РИА Новости.