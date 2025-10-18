Я нашел ошибку
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Срок явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

18 октября 2025 10:11
164
Срок явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Это следует из опубликованных 17 октября в думской электронной базе поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве.

В первом чтении законопроект был принят в сентябре. Изменения предполагаются в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе» (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата).

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в реестре повесток», — говорится в документе.

Комитет предложил палате парламента рассмотреть данный законопроект во втором чтении 21 октября, пишут "Известия".

В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
116
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
139
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
374
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
307
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
295
