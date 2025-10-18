Срок явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

164

Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Это следует из опубликованных 17 октября в думской электронной базе поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве.

В первом чтении законопроект был принят в сентябре. Изменения предполагаются в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе» (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата).

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в реестре повесток», — говорится в документе.

Комитет предложил палате парламента рассмотреть данный законопроект во втором чтении 21 октября, пишут "Известия".