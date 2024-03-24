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Спасатели разобрали более 250 кубометров конструкций «Крокус Сити Холла»

24 марта 2024 13:52
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Спасатели разобрали более 250 кубометров конструкций «Крокус Сити Холла»

Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в ведомстве.

Там также распространили кадры работ, которые велись минувшей ночью.

«Специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 куб. м конструкций. На месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — говорится в сообщении МЧС.

Минувшей ночью специалисты демонтировали фасад и формировали технологическое отверстие, через которое доставят 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупногабаритные фрагменты обрушившейся кровли, пишут "Известия".

Как сообщил журналистам начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев, на месте сформированы четыре боевых участка. Так, два направлены на поисковые работы, один — на организацию работы инженерной техники, еще один занимается организацией тушения мелких очагов на кровле.

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