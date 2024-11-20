Совфед одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

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Совет Федерации одобрил в среду, 20 ноября, на пленарном заседании закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри — идеологии добровольного отказа от рождения детей.

Уточняется, что данное решение поддержали 162 сенатора, один выступил против введения наказания, воздержавшихся не было. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

«Так, законом вводится запрет на пропаганду, отказа от деторождения, в том числе числе в средствах массовой информации. Устанавливается внесудебный порядок блокировки такой информации в сети интернет, а также вводится административная ответственность за пропаганду отказа от деторождения», — сказала сенатор Наталья Кувшинова.

За нарушение данного закона максимальные штрафы для граждан составят до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юридических лиц — до 5 млн рублей.

Отмечается, что владельцам соцсетей необходимо будет осуществлять мониторинг для выявления информации, содержащей пропаганду чайлдфри, пишут "Известия".