Соцфонд отказывает семьям в использовании маткапитала на строительство домов

Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов. Это происходит, если участок, на котором предполагается построить дом, в ЕГРН оформлен под «личное подсобное хозяйство», «дачное строительство» или просто «садоводство» без точной приписки «для собственных нужд». Причиной стало письмо с соответствующими разъяснениями, которые ведомство отправило в свои региональные отделения. Юристы говорят, что Соцфонд расширительно толкует закон и игнорирует установленную им равнозначность некоторых формулировок.

Разъяснения Соцфонда основаны на изменениях в законы о садоводстве и о материнском капитале, которые вступили в силу еще в сентябре 2025 года. В них действительно появился ряд новых формулировок, в которых упоминается ведение садоводства и огородничества именно «для личных нужд». При этом, как пишут "Известия", в приказе Росреестра таких видов разрешенного использования нет, а изменить существующие наименования на те, что указаны в законе, крайне сложно.

Рост количества отказов подтвердили и в профессиональном сообществе. Юрист, директор Экспертного центра технологий устойчивого развития Наталья Голоснова рассказала «Известиям», что СФР ссылается на внутренние указания, не являющиеся федеральными нормативными актами.

— Перед подачей документов необходимо проверить выписку из ЕГРН и остальные документы на соответствие формулировок, — подчеркнула она.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Владимир Каплинский отметил, что сейчас семьи могут столкнуться с отказом в использовании материнского капитала из-за записи в документах на землю, сделанной много лет назад. Даже если дом законно построен и оформлен как жилой, получить компенсацию расходов может помешать указание в документах «для ведения садоводства» или «для дачного строительства».