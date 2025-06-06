Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

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Сайт и мобильное приложение "Российских железных дорог" (РЖД) подверглись хакерской атаке, продажа билетов в то же время осуществляется штатно, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что холдинг стремится как можно быстрее восстановить работу своих интернет-ресурсов.

"Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", – добавили в компании.

Из данных на сайте мониторинга сбоев DownDetector следует, что информация о сетевых проблемах стала поступать примерно в 10:00 мск. К 11:00 количество сообщений от пользователей о проблемах в работе ресурсов выросло до 422. Проблемы с доступом наблюдаются в 27 российских городах. Больше всего – в Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Ленинградской областях, пишет Смотрим.