С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений

Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на статистику GigaChat от Сбера.

Отмечается, что женщины задают вопросы чаще мужчин: 67% против 33%. Самые активные возрастные группы граждан – от 36 до 55 лет и старше 55 лет.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в прямом эфире 19 декабря в 12.00 мск. В ходе нее российский лидер ответит на вопросы граждан.

Обращения можно прислать через чат-бот в мессенджере MAX, а также в официальных группах программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, прием вопросов ведется через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), пишет Смотрим.