Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
Новые дорожные знаки появятся в Самаре в 2026 году
Новые дорожные знаки появятся в Самаре в 2026 году
Самара не вошла в тройку городов с самыми высокими расходами на кофе
Самара не вошла в тройку городов с самыми высокими расходами на кофе
Эксперт рассказала, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу и подарках
Эксперт рассказала, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу и подарках
С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений
С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений
Самарцы рассказали, как относятся к Новому году
Самарцы рассказали, как относятся к Новому году
в Сызрани арестовали девушку‑закладчицу, которая только начала „карьеру“
В Сызрани арестовали девушку‑закладчицу, которая только начала „карьеру“
приготовление селедки под шубой за год подорожало на 9%
Приготовление селедки под шубой за год подорожало на 9%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные

С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений

156
С начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 тысяч обращений

Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на статистику GigaChat от Сбера.

Отмечается, что женщины задают вопросы чаще мужчин: 67% против 33%. Самые активные возрастные группы граждан – от 36 до 55 лет и старше 55 лет.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в прямом эфире 19 декабря в 12.00 мск. В ходе нее российский лидер ответит на вопросы граждан.

Обращения можно прислать через чат-бот в мессенджере MAX, а также в официальных группах программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, прием вопросов ведется через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
1067
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
955
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
1347
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
1330
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2631
Весь список