С 1 июля начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию

С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.
По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь.
Сколько договоров переоформили иностранцы
Более 2 млн иностранцев зарегистровались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учётную запись Госуслуг и регистрировать биометрию за один визит.
Ограничения связи для нарушивших правила иностранцев
Переходный период для новых регионов
С 1 июля по 1 ноября активные абоненты, получившие российские паспорта после приобретения сим-карт, смогут переоформить договоры связи. Для этого им нужно обратиться в офис оператора связи или его дилера, либо подать заявление на сайте оператора, а затем подписать договор в офисе или электронной подписью. Подтверждение личности по биометрии не требуется.
Подготовиться к покупке сим-карты можно на границе
С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учётную запись Госуслуг. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учётную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.
Как переоформить договор иностранцам, которые находятся в России
С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учётную запись на Госуслугах, зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.