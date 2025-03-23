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С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%

23 марта 2025 14:10
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С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, сообщают издания. Решение затронет от четырех до пяти миллионов человек, получающих социальные пенсии.

«С 1 апреля 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. Получателями социальных пенсий в нашей стране являются, по разным данным, от четырех до пяти миллионов человек», — пишет MK.RU. Примечательно, что в то время как индексация страховых пенсий по старости, которые получают от 38 до 39 миллионов пожилых россиян, составила 9,3%, социальные пенсионеры получат увеличение пенсии на 1,5 раза больше этого процента.

В России социальная пенсия предоставляется лицам, которые не обладают необходимым трудовым стажем или не смогли накопить достаточное количество пенсионных баллов. Она меньше страховой пенсии в среднем на 10 тысяч рублей. Однако законодательство гарантирует, что размер пенсии не может быть меньше установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров. В связи с тем, что в текущем году прожиточный минимум вырос, социальные пенсии были проиндексированы на 15%.

Назначение социальной пенсии происходит на пять лет позже, чем начало выплат страховой пенсии. Так, в 2024 году возраст, с которого женщины имеют право получать социальную пенсию, был установлен на уровне 63 лет, тогда как для мужчин этот возраст равен 68 годам, пишет Ура.ру. 

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