Россияне протестируют оплату парковок цифровыми рублями

ВТБ тестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на «умных» парковках в Санкт-Петербурге. Презентация проекта состоялась на FINOPOLIS-2025. Об этом 11 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

В перспективе клиенты банка смогут при помощи приложения создавать смарт-контракты с третьей формой рубля — автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий. Например, при заезде автомобиля на парковку система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

«Смарт-контракты — уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля всё становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде. Смарт-контракт после выезда с парковки позволяет автоматически подсчитать и списать плату с учетом времени и других условий — без терминалов, карт и приложений и даже если абонент вне сети. Кроме того, смарт-контракт «серийный»: он запомнит эту парковку и активизируется при следующем визите», — добавил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Отмечается, что Санкт-Петербург — мегаполис с очень активным автомобильным трафиком и динамично растущими цифровыми сервисами для горожан. Проведение пилотного проекта в цифровых рублях по оплате парковок в Северной столице, с одной стороны, позволит банку получить максимально полную картину потенциального сценария оплаты, а с другой — стимулировать дальнейшее развитие городских цифровых услуг.

«Смарт-контракты в цифровых рублях позволяют не просто производить автоматические платежи, они позволяют учитывать сочетание различных условий в определенный момент времени. Это принципиально новый клиентский опыт. ВТБ активно тестирует операции в цифровых рублях, проводит пилотные платежи в различных сценариях. По этим пилотам мы видим, что проведение платежей в смарт-контрактах с помощью цифровых рублей — один из наиболее ожидаемых пользователями сценариев использования цифрового рубля», — заявила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Елена Четверикова.