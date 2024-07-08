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Россиянам, лишившимся жилья при ЧС, предложили выдавать новое бесплатно

8 июля 2024 09:12
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Россиянам, лишившимся жилья при ЧС, предложили выдавать новое бесплатно

Россиянам, которые лишились жилья при чрезвычайных ситуациях (ЧС), предложили выдавать новое взамен утраченного бесплатно. Соответствующий законопроект в понедельник, 8 июля, будет внесен в Госдуму депутатами ЛДПР, пишут «Известия».

Согласно документу, одна категория россиян сможет получить за счет федерального бюджета сертификат на покупку недвижимости. Порядок их выдачи будет определять правительство. По словам авторов инициативы, до 2023 года в РФ действовало постановление правительства, регламентирующее выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Сейчас оно утратило силу, поскольку было принято решение, что власти регионов вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы по возмещению данного ущерба.

Депутаты пояснили, что имеющихся мер недостаточно, так как участие граждан в программе носит добровольный характер, а те, кто не застраховал жилье, могут рассчитывать на помощь за счет средств бюджетов по социальным нормам. Кроме того, авторы законопроекта предложили закрепить право на бесплатное жилье для жителей Орска, потерявших прежнее из-за наводнения в апреле, пишет Лента.

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