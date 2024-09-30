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Россия вошла в десятку стран G20 по дешевизне загранпаспорта

30 сентября 2024 13:44
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Россия вошла в десятку стран G20 по дешевизне загранпаспорта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Уточняется, что Россия заняла в этом списке седьмое место — за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет ее жителям приходится платить госпошлину в размере 6 тысяч рублей (около 65 долларов). При этом для детей младше 14 лет процедура стоит двое меньше.

Дешевле всего изготовление загранпаспорта обходится жителям КНР — они тратят на это 18 долларов (около 1,6 тысячи рублей). На втором месте в рейтинге расположилась Индия (23 доллара или 2,1 тысячи рублей), а на третьем — ЮАР (33 доллара или 3 тысячи рублей). Далее следуют Аргентина (35 долларов или 3,2 тысячи рублей), Бразилия (47 долларов или 4,3 тысячи рублей) и Южная Корея (50 долларов или 4,6 тысячи рублей).

Тем временем во Франции размер пошлины составляет 107 долларов (около 9,9 тысячи рублей), в Японии — 115 долларов (около 10,6 тысячи рублей), в Великобритании — 118 долларов (около 10,9 тысячи рублей), а в Канаде — 119 долларов (около 11 тысяч рублей). Больше всего за изготовление загранпаспорта платят жители Австралии — там эта процедура стоит 274 доллара (около 25,4 тысячи рублей).

1 июля загранпаспорт нового образца подорожал для россиян на тысячу рублей. Путешественникам напомнили, что оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, пишет Лента.

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