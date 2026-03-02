Российские операторы вводят спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока

Российские операторы связи МТС, "МегаФон", Т2 и "Билайн" обновляют условия тарифов на звонки и интернет для абонентов на территории Ближнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службах компаний.

В "МегаФон" отмечают, что оператор подключил специальный бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня.

При необходимости по истечении трех дней компания активирует пакет повторно. Кроме того, вводится обнуление стоимости звонков на горячую линию +74996781203 ассоциации "Турпомощь" для абонентов.

Также в "Билайн" рассказали, что их абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут звонить на номер ассоциации "Турпомощь" бесплатно. По этому номеру можно получить помощь и консультации по вопросам перелетов, проживания и взаимодействию с туроператорами.

В пресс-службе Т2 рассказали, что оператор обнулил стоимость звонков на горячие линии ассоциации "Турпомощь" и Ситуационно-кризисного центра МИД для своих клиентов, находящихся на Ближнем Востоке и на Кипре.

Кроме того, МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут, пишет РГ.

В пресс-службе оператора также указали список важных номеров: