Российские операторы вводят спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные

Российские операторы вводят спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока

186
Российские операторы вводят спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока

Российские операторы связи МТС, "МегаФон", Т2 и "Билайн" обновляют условия тарифов на звонки и интернет для абонентов на территории Ближнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службах компаний.

В "МегаФон" отмечают, что оператор подключил специальный бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня.

При необходимости по истечении трех дней компания активирует пакет повторно. Кроме того, вводится обнуление стоимости звонков на горячую линию +74996781203 ассоциации "Турпомощь" для абонентов.

Также в "Билайн" рассказали, что их абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут звонить на номер ассоциации "Турпомощь" бесплатно. По этому номеру можно получить помощь и консультации по вопросам перелетов, проживания и взаимодействию с туроператорами.

В пресс-службе Т2 рассказали, что оператор обнулил стоимость звонков на горячие линии ассоциации "Турпомощь" и Ситуационно-кризисного центра МИД для своих клиентов, находящихся на Ближнем Востоке и на Кипре.

Кроме того, МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут, пишет РГ.

В пресс-службе оператора также указали список важных номеров:

  • +7 (495) 695-45-45 Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ

  • +971 50 865 27 01 Посольство РФ (Абу-Даби)

  • +971 50 454 77 54 Генконсульство РФ (Дубай)

  • +966 59 282 73 65 Посольство РФ (Эр-Рияд)

  • +966 55 443 46 55 Генконсульство РФ (Джидда)

  • +974 55 88 76 59 Посольство РФ (Доха)

  • +973 39 40 32 37 Посольство РФ (Манама)

  • +965 972 69 771 Посольство РФ (Эль-Кувейт)

  • +968 98 25 11 31 Посольство РФ (Маскат)

  • +98-21-6670-1161/63 Посольство РФ (Тегеран)

  • +972 3 522 67 44, +972-54-962-2341 Посольство РФ (Израиль)

  • +7 (499) 678-12-03 Горячая линия ассоциации "Турпомощь"

  • +7 (495) 223-55-55 Аэрофлот

  • 8 (809) 505-6-777 Победа

  • +7 (499) 920-22-52 Уральские авиалинии

  • +7 (3452) 298-888 Utair

  • +7 (495) 730-50-80 Nordwind

  • +7 (495) 933-03-09 Red Wings

  • +974 4144 5555 Qatar Airways

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
23
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
138
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
922
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
868
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1894
Весь список