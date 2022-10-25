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Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС

25 октября 2022 10:19
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Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС

Российские мобильные операторы закрыли функцию переадресации банковских СМС из-за увеличившегося количества мошенничеств. Об этом сообщило 25 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы банков и операторов связи.

Так, ВТБ сообщил о снижении активности аферистов в сентябре и октябре. При этом мобильные операторы, отмечается, сыграли в этом немалую роль, отключив функцию переадресации.

«Любые СМС с коротких номеров или альфанумерик номеров (от банков, магазинов и других сервисов) в сети МТС не могут быть переадресованы», — отметили в пресс-службе МТС.

В «Мегафоне» и «Теле2» также подтвердили отсутствие возможности переадресации сообщений банков.

В Альфа-банке отметили тесное сотрудничество с мобильными операторами по различным вопросам, в том числе в части противодействия мошенничеству.

«Информация, предоставляемая операторами, не является ключевой в выстраивании эффективной системы антифрод, но при этом важна в борьбе с социальной инженерией», — добавил директор департамента по информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев.

Между тем координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева назвала не столь актуальным вопрос мошенничества с использованием переадресации банковских сообщений. При этом он отметила необходимость запрета данной функции, пишут "Известия".

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