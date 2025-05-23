Я нашел ошибку
Главные новости:
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные

Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора

23 мая 2025 12:29
111
Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора

Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть поправки к закону «Об отходах производства и потребления», призванные повысить эффективность администрирования экологического сбора. Этот неналоговый платеж собирается с производителей и импортеров товаров и упаковки, не утилизирующих их самостоятельно. Изменения вводят обязанность службы контролировать самостоятельные расчеты экосбора всеми субъектами расширенной ответственности производителей (РОП), а также выявлять неплательщиков с помощью анализа данных государственных информсистем. В результате роста нагрузки как на бизнес, так и на сам контролирующий орган годовые сборы экологического платежа могут вырасти с 3,5 млрд до 75 млрд руб., пишет Коммерсантъ

Правительство намерено включить меры по улучшению администрирования экосбора в рамках РОП в законопроект №751791–8 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») — его готовит ко второму чтению комитет ГД по контролю. Поправки, которые планируется внести в №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обсудили на заседании комитета Госдумы по экологии. Новая статья «Основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами», которую хотят включить в главный отраслевой закон, была разработана депутатами Госдумы в качестве поправки к принятому в декабре 2024 года №497-ФЗ (также вносил изменения в законы об отходах и об охране окружающей среды) — но в него не вошла. Как сообщил замглавы комитета Александр Коган, «поправки были временно исключены, но договоренность об их рассмотрении в весеннюю сессию сохраняется».

В частности, Росприроднадзору предлагается вменить в обязанность контролировать правильность исчисления экосбора субъектами РОП, а предписания заменят на требования (для них не нужно проводить проверку, а при неисполнении можно сразу обращаться в суд, такая мера уже реализована для сбора оплаты негативного воздействия на окружающую среду).

Также поправки обязывают Росприроднадзор выявлять «уклонистов» (компании, не предоставившие отчетность и не уплатившие экосбор) — как в ходе федерального эконадзора, так и с помощью анализа информации ГИС учета отходов от использования товаров и «смежных» ГИС.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
89
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
118
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
23 мая 2025  11:54
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
135
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025  11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
138
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025  11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
139
Весь список