Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора

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Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть поправки к закону «Об отходах производства и потребления», призванные повысить эффективность администрирования экологического сбора. Этот неналоговый платеж собирается с производителей и импортеров товаров и упаковки, не утилизирующих их самостоятельно. Изменения вводят обязанность службы контролировать самостоятельные расчеты экосбора всеми субъектами расширенной ответственности производителей (РОП), а также выявлять неплательщиков с помощью анализа данных государственных информсистем. В результате роста нагрузки как на бизнес, так и на сам контролирующий орган годовые сборы экологического платежа могут вырасти с 3,5 млрд до 75 млрд руб., пишет Коммерсантъ

Правительство намерено включить меры по улучшению администрирования экосбора в рамках РОП в законопроект №751791–8 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») — его готовит ко второму чтению комитет ГД по контролю. Поправки, которые планируется внести в №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обсудили на заседании комитета Госдумы по экологии. Новая статья «Основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами», которую хотят включить в главный отраслевой закон, была разработана депутатами Госдумы в качестве поправки к принятому в декабре 2024 года №497-ФЗ (также вносил изменения в законы об отходах и об охране окружающей среды) — но в него не вошла. Как сообщил замглавы комитета Александр Коган, «поправки были временно исключены, но договоренность об их рассмотрении в весеннюю сессию сохраняется».

В частности, Росприроднадзору предлагается вменить в обязанность контролировать правильность исчисления экосбора субъектами РОП, а предписания заменят на требования (для них не нужно проводить проверку, а при неисполнении можно сразу обращаться в суд, такая мера уже реализована для сбора оплаты негативного воздействия на окружающую среду).

Также поправки обязывают Росприроднадзор выявлять «уклонистов» (компании, не предоставившие отчетность и не уплатившие экосбор) — как в ходе федерального эконадзора, так и с помощью анализа информации ГИС учета отходов от использования товаров и «смежных» ГИС.