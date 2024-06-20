Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших ботулизмом граждан

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Роспотребнадзор (РПН) открыл горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления.

РПН и правоохранительные органы проводят расследование случаев заболевания ботулизмом граждан, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

"РПН информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите прав потребителей, заболевших ботулизмом после употребления в пищу некачественных салатов", – сообщает ведомство​​​.

Уточнить и передать сведения можно по телефону 8 800 555 49 43, звонок бесплатный, пишет Смотрим.