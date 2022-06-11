Роскосмос и NASA попробуют договориться о перекрестных полетах

127

Космические агентства РФ и США попробуют договориться о перекрестной тренировке экипажей: российские космонавты научаться управлять пилотируемым кораблем Crew Dragon, а американцы — нашим "Союзом МС".

Роскосмос получил от правительства РФ добро на проведение переговоров с NASA о совместной тренировке экипажей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации.

О деталях обсуждаемого с NASA соглашения рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Рогозин. Космические агентства считают, что в составе экипажей каждой из стран должны быть космонавты, знакомые с управлением кораблем другой страны.

Роскосмос уже определился с российской кандидатурой такого "универсального специалиста" — им станет Анна Кикина, уже сейчас готовящаяся по программе NASA. Ей предстоит освоить управление кораблем Crew Dragon, который для NASA разработала компания Илона Маска SpaceX.

В свою очередь, NASA должно будет предложить кандидатуру американского космонавта, который научится управлять отечественным "Союзом МС", пишет smotrim.ru.

"После подписания этого соглашения между Россией и США Роскосмос и NASA обеспечат взаимное включение своих космонавтов и астронавтов в смешанные экипажи", — написал Рогозин.