Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"

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Ставший хитом в 2024 году "дубайский шоколад" проверят в Роскачестве после множества запросов.

"Дубайский шоколад" стал модным во всем мире в 2024 году, хотя впервые о нем стали говорить еще в 2021-м. Этот шоколад представляет собой толстую шоколадную плитку с начинкой из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи из муки и кукурузного крахмала.

Как рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов, "дубайский шоколад" начали выпускать в разные странах многие производители, в том числе и в России.

"Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое", – заявил ТАСС Протасов.

Он отметил, что также организация проверит спортивное питание, в том числе батончики для правильного питания.

В Роскачестве создан Центр компетенций в области функционального питания. Сейчас организация уточняет технический регламент и готовит стандарты спортивной еды, в том числе батончиков.

"Уже запущена его сертификация, введен соответствующий знак. Первые пять сертификатов должны быть выданы до конца этого года", – добавил руководитель Роскачества.

В ноябре российские дипломаты в Дубае призвали россиян при возвращении на родину не брать от незнакомых людей посылки с якобы "дубайским шоколадом", так как там может оказаться что угодно, в том числе запрещенные предметы. В эфире телеканала "Россия" кондитеры рассказывали, как можно дома самим приготовить "дубайский шоколад", пишет Смотрим.