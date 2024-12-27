Я нашел ошибку
Главные новости:
в связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
В связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"

27 декабря 2024 10:35
90
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"

Ставший хитом в 2024 году "дубайский шоколад" проверят в Роскачестве после множества запросов.

"Дубайский шоколад" стал модным во всем мире в 2024 году, хотя впервые о нем стали говорить еще в 2021-м. Этот шоколад представляет собой толстую шоколадную плитку с начинкой из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи из муки и кукурузного крахмала.

Как рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов, "дубайский шоколад" начали выпускать в разные странах многие производители, в том числе и в России.

"Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое", – заявил ТАСС Протасов.

Он отметил, что также организация проверит спортивное питание, в том числе батончики для правильного питания.

В Роскачестве создан Центр компетенций в области функционального питания. Сейчас организация уточняет технический регламент и готовит стандарты спортивной еды, в том числе батончиков.

"Уже запущена его сертификация, введен соответствующий знак. Первые пять сертификатов должны быть выданы до конца этого года", – добавил руководитель Роскачества.

В ноябре российские дипломаты в Дубае призвали россиян при возвращении на родину не брать от незнакомых людей посылки с якобы "дубайским шоколадом", так как там может оказаться что угодно, в том числе запрещенные предметы. В эфире телеканала "Россия" кондитеры рассказывали, как можно дома самим приготовить "дубайский шоколад", пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
64
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
104
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
349
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
421
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1161
Весь список