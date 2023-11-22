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РФ вознаградит математиков за решение "задач тысячелетия"

22 ноября 2023 12:35
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РФ вознаградит математиков за решение "задач тысячелетия"

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину учредить национальную премию за решение "задач тысячелетия" в математике.

Документ опубликован в среду на сайте кабинета министров. В распоряжении указано, что министерства должны представить свои предложения до 15 апреля 2024 года.

Правительство РФ решило учредить премию в целях стимулирования развития научной деятельности по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Из семи математических "задач тысячелетия" к сегодняшнему дню решена только одна – гипотеза Пуанкаре. Это сделал российский математик Григорий Перельман. Институт Клэя в США присудил петербургскому ученому премию в миллион долларов.

"Доказав гипотезу, Перельман положил конец мировому поиску", – заявил руководитель математического института Клэя Джеймс Карлсон, пишет Смотрим.

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