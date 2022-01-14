Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

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Решение об индексации пенсий выше инфляции для оперативности будет внесено в уже существующий закон. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что верхняя палата парламента заинтересована в скорейшем принятии документа, а вот в каком виде он будет, сейчас решается в Госдуме.

Повышение пенсий, о котором накануне объявил Владимир Путин, коснётся более 30-ти миллионов россиян. В среднем пенсия вырастет примерно на тысячу 400 рублей до 19 тысяч. Для индексации в этом году потребуется дополнительно 170 миллиардов рублей.