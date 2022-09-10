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Путин принял участие в открытии в Москве самого большого колеса обозрения в Европе

10 сентября 2022 18:11
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«Солнце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30.

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поучаствовал в церемонии открытия колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент принял участие в церемонии запуска колеса обозрения по видеосвязи, сам он находился в парке «Зарядье» вместе с мэром.

«Солнце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — 18 мин 40 с.

Аттракцион будет работать ежедневно: понедельник—четверг с 12:00 до 22:00, пятница—воскресенье: 12:00 до 00:00. Посещение колеса обозрения организовано по сеансам. Стоимость проката начинается от 550 руб.

 

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/"Известия"

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