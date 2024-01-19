Путин поручил правительству организовать разработку больших ИИ-моделей

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Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и внедрение в различных отраслях больших моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

При этом должен быть предусмотрен механизм практического внедрения этих моделей с целью повышения производительности труда. Поручение было выдано по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и опубликовано в четверг на официальном сайте Кремля. Правительству необходимо представить отчет по этому поручению до 1 июля 2024 года, а затем отчитываться раз в полгода.

До 15 апреля правительство вместе с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" должны разработать и утвердить дополнительную профессиональную программу в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций, образовательных учреждений и государственных структур.

Правительство должно будет предложить меры по дополнительному финансированию из госбюджета исследований и разработок в области ИИ, подразумевающие софинансирование со стороны ведущих российских компаний. Кроме того, совместно с крупнейшими работодателями кабмину предстоит оценить потребности экономики в профильных специалистах и соответствующим образом скорректировать профессиональные и образовательные стандарты.

Также президент поручил правительству разработать механизм оцифровки архивов государственных и муниципальных органов, фондов библиотек для использования при создании наборов данных для тренировки нейросетей. Еще одно поручение Владимира Путина — сформулировать и реализовать меры для увеличения мощности отечественных суперкомпьютеров, пишет Смотрим.