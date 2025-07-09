Путин подписал указ о цифровом профиле иностранцев

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В России до 30 июня 2026 года будет создан информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который будет содержать сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих, выезжающих и находящихся на территории РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

" До 30 июня 2026 г. обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих в Российской Федерации, пребывающих(проживающих) в Российской Федерации", — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, цифровой профиль необходим в целях обеспечения безопасности государства. Создание данного ресурса поручено МВД. Передача сведений между ведомствами будет осуществляться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или государственную систему миграционного учета. Иностранные граждане смогут предоставлять данные о себе для включения в цифровой профиль через портал "Госуслуг". Обработка сведений, относящихся к государственной тайне, в этом ресурсе запрещена. Финансирование создания и поддержки системы обеспечит федеральный бюджет, пишет Ура.ру.