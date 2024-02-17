"Прогресс" успешно пристыковался к Международной космической станции

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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" успешно состыковался с российским модулем МКС "Звезда" после вывода на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а".

"Прогресс" привез на станцию свыше 2,5 тонн грузов, включая оборудование для систем станции, компоненты для научных исследований и необходимые ресурсы для экипажа. Среди доставленного оборудования – материалы для новых научных экспериментов, таких как "Фуллерен" для выращивания кристаллов фуллерита и "Орбита-МГ" для мониторинга состояния корпуса МКС.

Экипаж МКС, включая космонавтов Роскосмоса, NASA, ESA и JAXA, принял на борту "Прогресс МС-26" не только необходимое оборудование, но и небольшие подарки: шоколадные конфеты для командира отряда космонавтов Олега Кононенко и подарок от семьи для космонавта Николая Чуба, пишет Смотрим.