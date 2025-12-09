профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ

Нынешняя методика расчета минимальной заработной платы (МРОТ) имеет существенные изъяны, на этом фоне в России следовало бы ввести новую формулу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

Представители профсоюзов напомнили, что нынешняя система расчета МРОТ в России привязана к размеру прожиточного минимума. Такая методика, отмечают эксперты, не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников.

На этом фоне более оптимальным вариантом стала бы привязка расчета минимальной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету. Последний включает в себя в том числе расходы на сотовую связь и интернет, различного рода страховки и питания вне дома. Подобная методика, констатировали аналитики, стала бы более справедливой. МРОТ, подчеркнули эксперты, не должен приводить к борьбе за выживание, а отражать достойный уровень жизни граждан.