Правительство России решило ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

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Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Решение действует с 1 декабря по 31 мая. Отмечается, что оно поможет увеличить загрузку отечественных аффинажных предприятий. В правительстве раскрыли перечень отходов, которые попали под временный запрет. Речь идет о ломе драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, электротехнических изделий и других отходах.

Кроме того, решение не коснется вывоза катодной сурьмы в слитках и проб, которые отобраны от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Подчеркивается, что масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии, пишет Лента.