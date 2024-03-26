«Почта России» возобновила наземную доставку в Европу

105

«Почта России» снова стала доставлять отправления в европейские страны наземным транспортом. Об этом 26 марта сообщил ТАСС глава почтового оператора Михаил Волков.

Он рассказал, что оператор возобновил доставку отправлений более чем в 20 стран Европы наземным транспортом. Волков добавил, что также сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны.

Ранее, 7 февраля, «Почта России» приостановила наземную доставку в 24 страны Европы на два месяца. В компании объяснили, что ограничение связано с «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению», пишут "Известия".