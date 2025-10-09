Я нашел ошибку
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов

9 октября 2025 10:42
Из-за глобального потепления и подъема уровня Мирового океана под угрозой затопления может оказаться несколько российских городов, включая Азов и Ростов-на-Дону. Об этом 9 октября сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Он уточнил, что к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а в худшем случае до 1,3 м. При этом к 2300 году эта отметка может достичь 5,6 м.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера»— отметил Сапожников в беседе с «РИА Новости».

По его словам, рискуют пострадать прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк. Подъем воды также угрожает северным территориям — Варандею, Нарьян-Мару и Салехарду, а на Дальнем Востоке с проблемой затопления может столкнуться порт Находка.

Сапожников подчеркнул, что эти прогнозы основаны на моделях, построенных по наблюдаемым климатическим трендам, и пока носят исключительно расчетный характер, пишут "Известия". 

