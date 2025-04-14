Нацпроект "Оздоровление Волги", нацеленный на улучшение экологического состояния реки, сорван

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Национальный проект "Оздоровление Волги", нацеленный на улучшение экологического состояния реки, сорван и нуждается в доработке, заявила в эфире "Радио России" депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, представитель Народного фронта Жанна Рябцева.

Национальный проект "Оздоровление Волги" запустили в 2018 году по указу президента России Владимира Путина.

"Когда мы говорим про "Оздоровление Волги и Байкала", национальный проект в рамках строительства очистных сооружений, на который потрачены полностью практически 200 миллиардов рублей, конечно, хочется, чтобы результаты были впечатляющими. Сегодня, к сожалению, этот проект сорван, и об этом мы говорим с трибуны", – рассказала депутат.

Она считает, что такие нацпроекты должны выполняться качественно и в срок.

"А когда "под шумок" переписываются параметры национальных проектов – это, мягко говоря, не совсем правильно", – отметила политик.

Правительство РФ изыщет дополнительные средства для проведения пусконаладочных работ очистных систем в рамках программы "Оздоровление Волги", ранее заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, пишет Смотрим.