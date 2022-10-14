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На озере Байкал произошло землетрясение

14 октября 2022 10:46
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На озере Байкал произошло землетрясение

Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС.

Толчки с последующими афтершоками зафиксировали в 8.54 (3.54 мск).

"Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее н.п. Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5", - говорится в сообщении.

В Иркутске землетрясение ощущалось как 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3-5 баллов, пишет РИА Новости.

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