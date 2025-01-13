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Мишустин создал правительственную комиссию по борьбе с ЧП в Черном море

13 января 2025 12:19
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Мишустин создал правительственную комиссию по борьбе с ЧП в Черном море

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Она сформирована по поручению президента России Владимира Путина, пишет Ура.ру.

«Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал Камбина. 

Комиссия включает в себя ключевых представителей российского правительства и региональных властей. Возглавил ее вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем был назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации. В нее также вошли: глава Минприроды Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт и министр финансов Антон Силуанов и другие руководителей министерств и ведомств.

В декабре 2024 года в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Предварительной причиной происшествия является непогода. На танкерах транспортировался токсичный мазут, который впоследствии попал в воды Черного моря. В связи с этим в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Для ликвидации последствий катастрофы привлечены как органы власти, так и волонтеры. Разлив мазута привел к гибели морских животных и птиц. 

Путин жестко отреагировал на ход ликвидации ЧС в Черном море. Президент отправил чиновников к месту ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе с поручением о создании оперативного штаба непосредственно вблизи зоны ЧС.

За последнее время 13 новых очагов загрязнения мазутом были обнаружены в Крыму. Новый выброс нефтепродуктов произошел и в Тамани (Краснодарский край). 

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